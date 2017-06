Spring 2017 honor rolls for Oak-Land Junior High

‘A’ honor roll

Shahd H. Abouhekel, Meghana H. Acharya, Abygail A. Andebrhan, Grace V. Anderson, Kelsey D. Anderson, Lydia E. Anderson, Olivia M. Anderson, Westley C. Anderson, Kade E. Anton, Emma G. Archer, Carson S. Arco, Alexander R. Armitage, Estelle L. Auleciems, Grant E. Auleciems, Raey K. Ayalew, Hunter D. Ayers, Ethan M. Badger, Spencer A. Baker, Rubie I. Ballantyne, Grace L. Bancroft, Amelia B. Bartosh, Daniel V. Beletsky, Julia J. Bennett, Colin T. Berg, Derek W. Berg, Maia L. Bergan, Annika R. Berggren, Garrett A. Berkowitz, Rachel A. Bernath, Jonah J. Berry, Allison G. Blatter, Jacob O. Bloom, Marisa N. Bonilla, Deklan S. Boren, Owen T. Bouthilet, Joshua C. Bove, Madilyn G. Braun, Andrew J. Brennan, Mark D. Britten, Destiny H. Brown, Gavin Q. Browning, Katherine J. Bryan, Austin R. Buck, Mason W. Buck, Karina E. Burns, Ella N. Busch, Kyler H. Buse, Lucas E. Busta, Riley H. Buxell, Lacy M. Caliguire, Grace E. Campbell, Krista N. Cannata, Travis A. Carlson, Zachary J. Carlson, Joelle J. Carpenter, Antonio Narciso M. Casals, Emilio Niko M. Casals, Katherine C. Cerar, Mackenzie A. Chang, Riley E. Cirullo, Selah E. Clasen, Audrey M. Coleman, Cade C. Coleman, Alisa R. Collyard, Michael J. Cowley, Lindsey G. Crain, Josie M. Crombie, Abigail M. Cronk, Jason L. Crosby, Luke A. Cullen, Elias J. Curl, William W. Dahlke, Gursimrat K. Dahry, Abigail L. Daum, Dylan D. Deagazio, John O. Debeer, Michael C. Deziel, Elayra Francesca T. Dizon, Alexia P. Dobbs, Ryan J. Doerr, Elizabeth R. Dorschner, Reese A. Dougherty, Hannah R. Doyle, Jordan E. Dubois, Johnathan M. Dufresne-To, Kainen C. Dufresne-To, Mackenzie L. Ebner, Mitchel T. Ebner, Kylie F. Eller, Jonas E. Fairrow, Micah E. Fairrow, Mary Kathryn K. Fenstermaker, Michael P. Finch Jr, Andrea A. Finholt, Anna E. Fisher, Sofia R. Fix, Elly M. Flaherty, Felicity A. Fleming, Julia A. Fontaine, Adeline J. Foote, Madison V. Foster, Alexis J. Fox, Catherine J. Fredkove, Tyson K. Fredkove, Michael R. Fronczak, Izabella M. Gallichant, Adrianna A. Garcia, Alexander J. Gardner, Olivia B. Gaul, Lydia R. Geiser, Joseph G. Gerlach, Luke B. Giesregen, Matthew T. Gilbert, Cassidy M. Gilliam, Benjamin K. Gjerde, Isabella C. Godfrey, Ella R. Goette, Noah D. Goodland, Taylor L. Gray, Madison M. Grayden, Adrianna C. Gregory, Madeline G. Haase, Nicole D. Haley, Holden D. Hammerlund, John M. Hammes, Hugh M. Hanlon, Olivia A. Hanson, Katherine G. Hardtke, Jack E. Heintz, Stephanie R. Helgeson, Paige M. Hendry, Elisabeth J. Hessler, Alexis A. Hiltunen, Serena B. Hiveley, Kya R. Hodgdon, Avery A. Hoge, Raina C. Hoge, Elizabeth A. Holder, Emily R. Hornbuckle, Abigail R. Howe, Alexis A. Huber, Alexander H. Hulteen, Grant A. Hymes, Mushtaq A. Ibrahim, Payton M. Intihar, Sandra M. Irwin, Benjamin D. Jackels, Benjamin M. Jacobs, Jennifer M. Jacobs, Zoe C. Jensen, Blake W. Jentink, Grady L. Jerdee, Evan S. Jinks, Ryan S. Jinks, David A. Johnson, Hadley E. Johnson, Madelynn M. Johnson, Mary C. Johnson, Mayona S. Jones, Nick R. Kahle, Lauren R. Kaiser, Katie G. Kangas, Bruk F. Kassie, Logan M. Kelley, Allison E. Kelm, Sophia I. Kemp, Aiden W. Kilibarda, Elizabeth K. Kill, Emma R. Kindler, Camille A. King, Dustin J. Knighton, Grace C. Knowlan, Nicholas J. Knutsen, Karissa E. Kockelman, Jonathan L. Koehn, Keegan L. Kogl, Adrik Kraftson, Kiran S. Kumaran, Abigail B. Kyllo, Logan T. Laier, Stacy C. Lam, Ayuna J. Lamb-Hickson, Tra M. Lamosse, Elizabeth T. Landherr, Nathaniel D. Lane, Peter J. Leach, Jaden M. Lee, Taylor A. Lee, Samuel R. Leikam, Sarah R. Lenertz, Anna E. Lewis, Olivia L. Lind, Katherine Q. Liss, Sandra P. Liu, Calista J. Longinow, Christopher J. Longway, Justin L. Lopez, Tony Lor, Sophia G. Lundgren, Samantha A. Macdonald, Jessica L. Machovec, Alwyn T. Malinis, Maya R. Mammenga, Elaina L. Mankowski, Vivian M. Marchan, Rebecca E. Marquez, Aidan I. Martin, Camryn E. Martin, Kevin Martinez, Yuliana Martinez, Erik Martinez Simon, Grace S. May, Michael H. May, Broderick O. Mcbride, Mallory L. Mckay, Louis P. Menge, Grant D. Miller, Lucille A. Miller, Samantha E. Mitchell, Khadro A. Mohamed, Matthew J. Moore, Madeline R. Motz, Ariam T. Mussiel, Tegan D. Neitzel, Eli N. Nelson, Ella F. Nelson, Madison R. Nelson, Margaret E. Nelson, Meghan K. Nelson, Zachary D. Nelson, Sidney H. Nguyen, Stephanie Nguyen, Jacob A. Nubern, Adelyn L. O’reilly, Cavan D. O’reilly, Adelyn G. Oberg, Jacob R. Odebrecht, Olajide K. Oduloye, Ellsa F. Ohmann, Jordan R. Olds, Maxine B. Osei, Amanda J. Oyen, Bailey J. Paradise, Sherilyn F. Patterson, Kady M. Peltier, Brayden R. Perkins, Jackson T. Peterson, Joshua S. Piechowski, Haley M. Piontek, Angus W. Pitulla, Oyinpreye C. Porbeni, Sophie G. Privette, Madelyn M. Puhrmann, Megan J. Puhrmann, Vincent C. Ramirez, Alexiz Ramirez-Torres, Elise C. Riniker, Lauren M. Riniker, Alejandra Rivera Rios, Kiera E. Rivers, Erin M. Rogers, Kendall L. Rogers, Patrick P. Roisum, Catherine G. Roloff, Jake V. Ross, Rachel L. Roth, Alexandra G. Roti, Bruno R. Roti, Jonathan T. Roux, Daniel P. Russell, Katelynn M. Russo, Reagan E. Sadler, Carley J. Saeger, Tayler M. Sanchez, Katrina J. Sanderson, Brynn M. Savelkoul, Peyton J. Sawotin, Sawyer W. Sawotin, Emma L. Schatt, Sydney P. Scheel, Kira U. Schimerowski, Alexis L. Schmitz, Courtney N. Schroeder, Ryan D. Schuenke, Alexis L. Schugel, Sophie M. Schuster, Sydney N. Schuster, Myles M. Schwerzler, Jordan J. Schwingler, Hatti O. Score, Joseph J. Seipel, Emily E. Shanley, Kyle A. Sharp, William D. Shaw, Lily E. Shayegan, Megan N. Sherman, Nathan J. Sherman, Sara E. Shettle, Kelsey E. Shinkle, Nicholas T. Silbernagel, Grace O. Silbernick, Lauren K. Simkins, Jack R. Skare, Megan C. Skaret, Connor M. Slowinski, Allison M. Smith, Jamie E. Smith Jr, Madeline R. Smith, Tyler J. Smith, Julia R. Snyder, Martin J. Sorensen, Cora M. Souffront, Margaret J. Sperle, Dylan J. St George, Ryan J. Strobel, Caleb S. Strom, Grace A. Strom, Cody J. Sundberg, Carly G. Suro, Cooper D. Swenson, Margaret J. Swenson, Michael I. Tague, Emmanuel M. Tamenut, Johanna M. Teegarden, Simon A. Tekie, Isabella S. Thao, Kayleen S. Thao, Megan P. Thao, Trinity M. Thao, Isaac R. Thompson, Samuel L. Tiedke, Carson W. Tjaden-Fahrendorff, Kylie J. Tollefsbol, Morgan R. Tope-Yates, Jesus Valdovinos, Madison E. Van Dusen, Angelina S. Vang, Bryan C. Vang, Vatuazenj Vang, Olivia R. Velte, Erick S. Votava, Patrick J. Walsh, Nicholas R. Walters, Ashley M. Walton, Matthew M. Walton, Louisa A. Ward, Abigail Weaver, Analee Weaver, Avery J. Weber, Ryan M. Weisbrod, Griffin B. Weiss, Sophia K. Weiss, Jack A. Wells, Madelyn R. Wenzel, Reeve E. Wermus, Jackson B. Wertish, Jim X. Wettlaufer, Leah D. Widerski, Heather M. Wiehe, Nora L. Wilcek, Nissa M. Wilcox, Ashley E. Williams, Elijah J. Wilson, Caeden R. Windschitl, Evelyn E. Wink, Tucker J. Wyland, Isabella M. Wyzykowski, Angelina P. Yang, Isabelle H. Yang, Khuluc M. Yang, Vanessa K. Yang, Autumn S. Yangwakue, Christina R. Yurek, Mahameddeeq I. Yusuf, Markos Zegeye, Joshua M. Zimmer

‘B’ honor roll

Zakaria A. Abdillahi, Abdullahi N. Abdullahi, Amaal N. Abdullahi, Micah B. Adkins, Sophia J. Agnessi, Ruslan D. Allen, Grace E. Anderson, Jordyn M. Anderson, Sean P. Anton, Alexcia B. Asiedu, Chance A. Atkinson, Ava N. Baggenstoss, Sydney A. Bahr, Brandon K. Baker, Emma H. Balisco, Reid S. Ballantyne, Ethan J. Barclay, Dharayu I. Barento, Benjamin L. Bauer, Carter S. Bauer, Carly J. Behrens, Olivia E. Bernard, Brendan T. Bernier, Haakon W. Bjork, Thor C. Bjork, Stephanie E. Blaisdell, Elizabeth G. Bliss, Benjamin A. Bollman, Mikaela T. Bolopue, Ivan R. Bosquez, Mason W. Carter, Joseph A. Casale, Ela M. Chambers, Tristan D. Cirullo, Nicholas O. Congdon, Zachary A. Crawford, Toni R. Crowe, Joseph B. Curtis, Maggie A. Dalager-Ericsson, Michelle De Jesus-Cruz, Sydney G. Dejarnett, Dallas D. Denning, Adam H. Dewoskin, Bao N. Dien, Kiet T. Doan, Sean M. Doggett, Benjamin R. Ebersole, Matthew J. Eischens, Connor J. Eisenmenger, Cade A. Evans, Shamim O. Farah, Tucker M. Farver, Olivia N. Fear, Estelle K. Fearing, Fayuma G. Felema, Isabel E. Finne, Dalina M. Fishaye, Andrew I. Flint, Jacob P. Flom, Martin D. Fogarty, John G. Franklin, Antonio G. Garcia, Celia D. Gear, Hannah G. Genosky, Cade A. Gentes, Parker W. Gilchrist, Sophia J. Giliuson, Adalline L. Glass, Molly M. Graber, Maxwell S. Gross, Rachel D. Guarneri, Allison J. Hafner, Ryann V. Hanson, Tyler R. Hartman, Richard P. Hartmann, Camryn R. Hartwig, Ty M. Hawkins, Taysha A. Hein, Chase M. Heintz, Jadarae M. Hermann, Riley J. Hill, Lauryn E. Hoff, Riley A. Hoskins, Ethan P. Howard, Jacob J. Huenink, Nicholas L. Jackson, Savanah M. Jacobs, Jacob G. Jarvis, Angelo Jeanetta-Wark, Alazar N. Jemal, Carson M. Jordan, Benjamin M. Kazmerski, Caleb A. Kebede, Jordan A. Keen, Kyra A. Kellogg, Henry F. Kelzenberg, Kevin M. Kerber, William R. Klein, Nicholas E. Koehn, Samantha M. Kvaas-Reed, Kevin E. Landaverde, Angelina R. Langford, Bailey E. Lawrence, Abigail A. Lee, Kayla P. Lee, Aftyn G. Lehman, Olivia M. Lilla, Thomas M. Lindholm, Adah J. Lindquist, Aidan T. Lundgren, Jemina Ruth G. Maasin, Logan C. Magler, Calvin W. Mankowski, Olivia M. March, Jessika Martinez, Spencer Q. Mau, Chelsea B. Mckoy, Britton J. Mellin, Spenser R. Menard, Rachel M. Menzel, Abdirauf A. Mohamed, Nawal A. Mukhtar, Audrey M. Mulcahy, Matthew R. Muths, Jacob G. Nelson, Kate J. Nelson, Brian P. Nguyen, Brock L. Nielsen, Jamie K. Nielsen, Samuel J. Nitardy, Sarah M. Nix, Michael J. O’gorman, Adam J. Olson, Tyler J. Olson, Zachary K. Olson, Omar A. Omar, Mildred A. Osei, Gedion A. Oso, Mitchell G. Pariseau, Joseph R. Pearson, Tanner D. Pelto, Sierra C. Penning, Cheyenne M. Peterson, Nicholas B. Peterson, Cullyn Pflugradt, Nevyn L. Pflugradt, Vincent T. Phan, Lindsay A. Pidde, Coltan W. Radke, James P. Rapp, Kailey R. Rapp, William S. Raymond, Jack W. Riccardi, Josef K. Richter, Teresa Rivera Rios, Wyatt B. Rivers, Andrew J. Roop, Thomas J. Rosengren, Ely A. Runk, Ethan G. Scheel, Andrey M. Schilling, Bennett S. Schoenborn, Alexy C. Schroeder, Andrew W. Sentman, Elizabeth A. Shay, Andrew S. Shenouda, Julianna L. Silva, Logan M. Slowinski, Stella E. Smebak, Carter R. Smith, Cory A. Smith, Tristan T. Smith, Barath Sridher, Zechariah M. Stead, Joseph M. Stengl, Noah A. Tatro, Jonah A. Taylor, Anthony M. Thomas, Josie H. Thrall, Trent T. Tillett, Gabriella M. Tirado, Elise M. Truman, Brady M. Turnquist, Emma J. Urbanski, Anjali Y. Vang, Mackenzie L. Vang, Richy F. Vang, Emma M. Villarreal, Cassidy J. Vilme, Joshua S. Wallace, Harrison K. Walz, Rebekah G. Warner, Bianna T. Warzeka, Cody R. Wasko, Sophie E. Watkins, Adeline M. Welch, Lauren K. Wildes, Zachariah J. Williams, Colton H. Windschitl, Hayden T. Witt