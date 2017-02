1st semester SAHS weighted ‘B’ honor roll

The following students made the weighted “B” honor roll at Stillwater Area High School during the fall 2016 semester:

10th grade

Madeline K. Ahles, Adam M. Ahlgren, Allyssa J. Baker, Austin B. Begnaud, Beneon E. Bizuneh, Kaitlin M. Blomberg, Zander S. Brod, Payton K. Bruggers, Ava R. Brune, Alyssa L. Bump, Paula D. Burgos, Michelle R. Burton, Mary C. Buschmann, Silver M. Byrd, Nathan W. Calverley, Benjamin R. Carle, Francesca F. Carr, Torri E. Chute, Rachel P. Colwell, William M. Corbett, Kayla A. Corpron, Nelson R. Cox, Mckenzie M. Coyle, Madison M. Cran, Grace A. Creager, Trent G. Davis, Alexander D. Demoss, Daniel D. Donahue, Heather L. Drake, Wyatt R. Ecker, Isabella G. Edling, Ellie B. Fedorowski, Allison J. Feldkamp, Brooke N. Feyen, Arthur L. Fugate, Kiley G. Garvey, Isaac S. Gast, Charles B. Gauker, Taylor G. Gilles, Emily R. Gipple, Maxwell W. Gonnion, Ashley A. Gorder, Taylor J. Gregg, Michael S. Griffith, Molly J. Griffith, Morgan I. Grim, Isaac J. Gunderson, Eleanor R. Hahn, Molly M. Harris, William R. Harter, Alexander T. Haukom, Noah T. Hill, Jack M. Horning, Tessa A. Johansen, Misikir A. Kebede, Max H. Kennedy, Ethan D. King, Adrianna E. Kipke, Maya E. Knowlan, Allison M. Kobilka, Reece A. Koehler, Evelyn J. Kohn, Kaitlin M. Kollander, Maxwell J. Kruse, Anna S. Krusinski, Noah P. Kunze, Benjamin E. Lane, Katherine B. Laqua, Madison D. Lather, Mya A. Lear-Tharaldson, Brandon K. Lee, Emma E. Lehmann, Colin J. Letourneau, Jaxon D. Leverty, John R. Lindeberg, Alexander T. Loskota, Hogan L. Lovett, Kendra M. Lundquist, Kyle T. Ly, Mya J. Lysne, Sydney A. Majkowski, Jamie L. Martin, Dalia Martinez, Collin J. Mccarthy, Albert L. Menge, Mason A. Michalski, Vince B. Michalski, Abdulaziz M. Mohamed, Colin W. Muehlbauer, Sabrina S. Ness, Johann O. Noer, Mitchell R. Novak, Mark A. O’shea, Dylan L. Olson, Jacob R. Olson, Dylan K. Owen, Noah S. Pasiuk, Maxwell D. Paul, Marko K. Pavicic, Celeste C. Pawelski, Brendan R. Pelto, Justin H. Phan, Katherine M. Poor, Azinat A. Popoola, Joseph L. Raleigh, Olivia M. Ralston, Caroline A. Reed, Isabelle T. Rhoney, Olivia M. Rice, Avree A. Rich, Amelia M. Ries, Peyton M. Rondeau, Jack T. Runge, Katrina M. Rydeen, Aaron R. Saaranen, Chinmay Sahu, Lillian G. Sample, Michelle Sanchez, Sara N. Scalia, Daniel J. Schlenker, Noah A. Schoolman, Nicholas J. Schumann, Spencer W. Scott, Kayla R. Sears, Nathan R. Shikenjanski, Justin G. Siegfried, Jenneh B. Sirleaf, Kaela L. Skiba, Alexandra N. Snow, Alicia M. Soltero, Jane A. Sorenson, Brook E. Stansbury, Mitchell T. Stanton, Hunter J. Stormoen, Evan Z. Strandberg, Charles J. Sullivan, Dallin H. Swanson, Samantha L. Taylor, Madelyn M. Tibbetts, Mackenzie M. Truhlsen, Maisy M. Turnberg, Megan C. Ulrich, Angie Vang, Maria J. Vincent, Clarice S. Vrambout, Joseph M. Weckwerth, Taylor R. Weisbrod, Isabele R. Wimberger, Brock M. Winter, Mason F. Wylie, Yae Jin E. Yaste, Cooper R. Yeary

11th grade

Ashlyn E. Aarness, Antonio O. Adami, Joseph C. Adamle, Katia J. Adkins, Rasha J. Ahmed, Olabode K. Akinshemoyin, Cassie S. Ales, Christian T. Anderson, Isabella K. Anderson, Nicholas S. Anderson, Kaitlin R. Anthony, Marianna B. Arndt, Anya A. Bailey, Ashley J. Baker, Madeline R. Baker, Ebba J. Benson, Madison L. Bergmann, William M. Bestler, Roman M. Bick, Greta L. Bliss, Kristine K. Boardman, Carl H. Bohacek, Gunnar A. Borges Koetz, Jack S. Boucher, Sophia N. Byland, Jacob L. Caywood, Nicholas M. Cossetta, Anthony F. Cournoyer, Laurens J. De Smet, Nathan M. Doely, Jack C. Fena, Taylor M. Flaherty, Sandra Flores, Amy N. Foss, James M. Framke, Steven J. Franklin, Courtney M. Friberg, Madison L. Fulin, Ryann R. Gallion, Hannah G. Gilsdorf, Jordan C. Gimpel, Mikayla E. Gjerde, Cameryn M. Glamm, Ashley R. Gorman, Lauryn K. Gosso, Brice D. Hafemeyer, Lauren M. Hafner, Andrew W. Hamblen, Andria G. Hanson, Hope E. Haukom, Nathan R. Haupt, Allison M. Heintz, Morgan M. Heintz, Hunter V. Hippel, Travis L. Jacobson, Devin J. Jacoby, Adam J. Johnson, Meghan A. Junker, Peter J. Kast, Olivia E. Kellogg, Olivia G. Knox, Isabella N. Kordosky, Charley M. Korman, Carey L. Krugmire, Jack T. Lange, Norah E. Larkins, Eric M. Larson, Nicole A. Larson, Tyler J. Larson, Sarah A. Le, Joshua P. Long, Elise F. Luoma, Luke S. Magner, Zachary E. Magner, Ray E. Martinez, Matthew R. Mcginley, Carley A. Milanovich, Lily K. Mohr, Natalie J. Norton, Tyler T. Och, Mimi O. Omod, Brandan D. Peterson, Linnea L. Phillips, Derrick R. Quaderer, Jack G. Reinseth, Carolina Rivas Olvera, Emma L. Salmi, Miles J. Schindel, Carlee J. Schoenecker, Nicholas G. Seifert, Madison M. Shaffer, Bennett W. Shantz, Amber L. Shenouda, Delaney L. Shinkle, Peyton E. Sitz, Katie A. Sluss, Elizabeth A. Speedling, Daisy P. Stengl, Justin A. Thomas, Maxwell J. Timmons, Evan T. Tomaro, Alex J. Vagle, David J. Vanort, Cody J. Venske, Iysanti L. Viner-Peltier, Jacob S. Votava, Gabriel E. Wagner, Shannon R. Warner, Tess E. Weil, Sydney N. Wertish, Kinsey J. Weyer, Alison A. Wohlwend, Pajluagntxhis M. Yang, Maya Yokanovich, Lucas A. Young, Simone S. Youssef, Chloe K. Zurn

12th grade

Stefan E. Abbott, Erik K. Anderson, Nathan A. Anderson, Riley R. Anderson, Dylan J. Andres, Riley W. Arkell, Henrik S. Boe, Ellen R. Bordeaux, Megan E. Brandt, Grant W. Bruehl, Ryan D. Bump, Nicholas H. Canterbury, James J. Cardenas, Nicholas J. Carlson, Olivia M. Charpentier, Zachary R. Chesnut, Madison L. Christopher, Kelly L. Colombo, Erika M. Coons, Garrett D. Corcoran, Alexandra J. Dahl, Hunter M. Dall-Winther, Amanda M. Daniels, Chelaina V. Daniels, Sophia G. Dankers, Marcus H. Darby, Jayde L. Davis, Sarah J. Decorsey, Cole L. Dutko, Parker R. Dutko, Jayger J. Eckles, Lindy D. Einan, Seth J. Eisele, Christopher D. Faffler, Emilee L. Falch, Nathaniel R. Farmer, Colman T. Farrington, Felicia S. Faust, Lena Feichtinger, Alexia J. Feyen, Christian M. Finn, Benjamin J. Finnegan, Megan E. Foreman, Dylan J. Foster, Maxwell B. Friedrich, Victor G. Gag, Shenyn M. Gale, Samantha R. Gater, Julia K. Gibbs, Cassidy E. Glynn, Manumanyjwoki G. Gora, Colin J. Gray, Amanda K. Green, Skylar R. Grube, Hunter D. Guzman, Nicholas P. Haggard, Anastasia J. Harper, Madeline M., Harrington, Emmery A. Hartwig, Hannah L. Haslach, Michael J. Haug, Kelsey A. Heininger, Alexander S. Helgeson, Nathan J. Hill, Judson D. Hilton Iv, Mya R. Horning, Grayson E. Hosch, Ava F. Howard, Grace F. Howe, Alex R. Huckels, Carson J. Humphrey, James K. Huntley, Gabriel E. Idusogie, Laura M. Ilkka, Gina M. Jablonski, Noah D. Jakupciak, Marietta L. Johns, Taylor R. Johnston, Adam C. Kaye, Austin D. Kearney, Rachel P. Kelly, Noah D. Kneeskern, Alexis E. Kroening, Katherine M. Lagoon, Joseph W. Landsem, Lauren R. Larson, Myndee P. Lee, Erin M. Lemanski, Heather M. Leyh, Jesse Lor, Jake H. Lueders, Jack M. Markert, Diana Martinez, Emily K. Mcallister, Theodore A., Meidlinger, Charles J. Meier, Tesnim F. Mohammed, Duke R. Montgomery, Christabelle M., Mulcahy, Kaeli R. Murphy, Austin M. Murr, Jack R. Nelson, Emily M. Nordstrom, Bailey L. Notch, Joseph A. Novalany, Cleopatra M. Nystrom, Jacob L. Olson, Daniel P. Onufer, Garrett H. Pavel, Kaylee R. Payne, Matthew S. Perron, Andrea Rojas, Wyatt G. Roth, Thomas S. Sagissor Jr, Evan D. Sand, Craig M. Sanislo, Cassidy D. Scanlan, Rebecca E. Scheel, Cora J. Schrankler, Alexander J. Schwarz, Charles P. Skaret, Michael R. Skelton, Kate E. Snyder, Ellie K. Sobczak, Shelby L. Sonmor, Rane J. Spaise, Allison F. St Michelle, Matthew J. Stanton, Joshua C. Stivland, Sean C. Sutton, Mikayla C. Swanson, Jared S. Taylor, Zachary J. Toohey, Yinson Vang, Miguel Villen Caravias, Eric M. Volkmeier, Joseph T. Voth, Hanna J. Wilke, Parker J. Witt, Nels H. Woods, Hui Yu Ye, Sydney E. Yokopenic