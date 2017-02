1st semester SAHS weighted ‘A’ honor roll

The following students made the weighted “A” honor roll at Stillwater Area High School during the fall semester.

10th grade

Bahja N. Abdullahi, Meade H. Acers, Hannah M. Affolter, Emma W. Albrecht, Briahna L. Amundson, Magdalena Angulo-Umana, Brooke J. Aschenbrener, Zachary J. Auleciems, Abigail R. Banks-Hehenberger, Isabel M. Bartosh, John R. Batterton, Abigail G. Begin, Nicole C. Berglund, Dillon A. Bergmann, Erin M. Bloom, Shamus T. Boe, Harrison M. Boettner, Valentina Borrero, Benjamin B. Borrman, Britta M. Borrman, Keaton B. Bourdaux, Cameron J. Bracey, Connor S. Bracey, Madison A. Bracey, Taylor M. Brady, Cody J. Branch, Marin E. Brandt, Rosalie C. Braun, Laurel Y. Bremer, Jakiyah F. Brewington, Jesse W. Brown, Benjamin L. Brynestad, Victoria M. Caliguire, Elizabeth T. Campbell, Bryn M. Carter, Samantha R. Chang, Stephanie M. Christopher, Grace M. Chwialkowski, Tyler M. Clark, Peyton A. Classon, Ryan J. Colburn, Sydney C. Connor, Mikayla M. Cousineau, Zachary J. Cowley, Erica M. Crawford, Nia S. Daniel, Ethan J. Darby, Korinn E. Delaney, Lars A. Dewall, Rose A. Deziel, Gabrielle E. Dilka, Anh P. Doan, Evan R. Dybvig, Torianna Eckles, Nicholas L. Eischens, Sydney E. Eiselt, Jonathan D. Eisenbrandt, Greta M. Elliott, Micaela M. Engebretsen, Carina C. Engler, Kelsey M. Erf, Blake T. Evensen, Anna M. Fahrendorff, Wren E. Fairrow, Andrew J. Fayler, Eric A. Fernandez, Emily C. Fjestad, Jack W. Flaherty, Anah R. Flor, Sterling A. Follis, Malaina A. Fragnito, Joshua F. Framke, Madeline R. Fretag, Lauren N. Friederichs, William L. Frisch, Karl W. Gaertner, Caitlyn M. Garrity, Greta M. Geiser, Alexia-Chanel P. Gelao, William W. Gleason, Claire A. Gorman, Jaylen V. Gregory, Emma S. Griffith, Alexander J. Gritters, Melody J. Gross, Jack K. Guck, Katherine A. Guinee, Natalie G. Hagel, Thomas P. Haggard, Corrine R. Hale, Hailey M. Hammond, Seamus M. Hannigan, Celia J. Hanson, Cleo G. Haugen, Jay C. Haws, Mason C. Hayden, Chester J. Hearne, Devin M. Hehn, Grant M. Hietpas, Luke M. Higgins, Lauren E. Hill, Aurora B. Hiveley, Susan R. Hubbard, Logan M. Huber, Jacob R. Hulteen, Jacob T. Jackson, Josephine B. Jelinek, Sophia M. Jensen, Annette J. Johnson, Maryn R. Johnson, Rayce G. Johnson, Tate A. Johnson, Cassidy E. Jones, Haley C. Jostes, Hunter M. Kahn, Emanuel F. Kassie, Kelly S. Keenan, Aubrey A. Kelley, Audrey M. Kelly, Connor M. Kilkelly, Austin J. Killen, Peter H. King, Kaitlyn R. Kirby, Sarah A. Kollodge, Laney E. Koontz, Jonathan R. Kraemer, Sarah M. Kramer, Alison A. Kratzke, Nathan R. Kriewald, Kacey R. Kroeck, Everett A. Kroll, Nikhil S. Kumaran, Katheryn E. Kurzejeski, Matthew A. Lamers, Megan M. Lampright, Anna T. Landsem, Nolan E. Larson, Madeline C. Leach, Phoebe H. Lesk, Clay H. Lewis, Julia M. Line, Maya L. Linn, Margaret M. Liss, Madeleine Loehr, Gabrielle A. Lombard, Amy L. Longtin, Frank C. Madsen, John M. Maloney Iv, Adam A. Markowicz, Marta S. Markowicz, Everett J. Martin, Lauren E. Mathaus, Jessica T. Matteson, Kaitlyn E. Matteson, Lily M. Mayek, Nathan T. Mazanec, Sarah A. Mazzarese, Abigail E. Mcbride, Tiarra A. Mcpherson, Fatima R. Menawa, Thomas R. Meyer, Matthew T. Miller, Peyton J. Miller, Cecilia N. Montufar, Mackenzie R. Motz, Sophia A. Murer, Molly E. Murr, Daniel E. Muths, Sydney J. Nelson, Asia K. Neuman, Kalea L. Nobello, John T. Norton, Anthony P. Novak, Anna I. Novalany, Anna E. O’connor, Madeline J. O’connor, Yonas J. O’malley, Ryan J. Olds, Bethany A. Olson, Seth D. Olson, Claire A. Paiement, Mia R. Pariseau, Dylan T. Paulsen, Katherine A. Pelletier, Halle M. Peterson, Natalie R. Peterson, Andrew H. Phan, Stephanie J. Pidde, Kaitlynn M. Piontek, Mackenzy L. Platt, Emma C. Polucha, Isabella M. Portelli, Levi C. Prunty, Molly M. Puhrmann, Kathryn A. Raddatz, Tanna K. Rankin, Elias S. Roll, Cecelia R. Romportl, Brice E. Ross, Clare T. Roti, Ian D. Ruh, Olivia K. Rychlik, Theodore W. Sagissor, Benjamin S. Schatt, Joseph J. Scherbel, Joshua D. Schneider, Teresa B. Schoenborn, Eliana M. Seagraves, Nicholas S. Seeman, Jack J. Seipel, Cameron L. Sell, Gretchen M. Sharp, Allison L. Shaw, Wei Sheng, Curtis L. Sierakowski, Ariana G. Smieja, Parker N. Smith, Lauren I. Smithberg, Cade W. Sprenger, Chloe W. Squires, James L. Stahl Iii, Britney L. Stanger, Addison P. Stansbury, Maxwell T. Stauffer, Derek M. Stedman, Holly M. Stedman, Ian J. Stratmoen, Anne M. Sullivan, Joshua J. Swedzinski, Hannah F. Sween, Kalley A. Taverna, Lily B. Thao, Rosemarie N. Then, Sabrina M. Thuringer, Annika M. Turnquist, Benjamin W. Valerius, Ariel D. Vang, Michael K. Vanlieshout, Keenan E. Walker, Lois M. Wallace, Sydney J. Wallace, Meghan E. Walsh, Olivia R. Walsh, Justin A. Warner, Wyatt M. Wasko, Paxton L. Watson, Julia C. Weegman, Anna N. Weirtz, Madison M. Weispfenning, Alexander R. Wells, Jack D. Whitcomb, Erin E. Wurgler, Thomas G. Yohanes, Evelyn G. Young, Rylee A. Zellers

11th grade

Khalid M. Abdalla, Arianna L. Ackfeld, Maya A. Aflakpi, Rayan Ahmed, Bakange O. Ajak, Karen A. Alfaro, Haley N. Almendinger, Anthony D. Alvarado, Kyle J. Ammerman, Emma C. Anderson, Kaylyn R. Anderson, Lydia J. Anderson, Carson C. Andringa, Anna M. Arland, Emma H. Atkins, Jordan J. Baier, Chad J. Bardwell, Andria J. Barrett, Andrew L. Barton, Hannah J. Beech, Sophie C. Begin, Ryan C. Berg, Louis S. Bisch, Hayden J. Block, Hannah F. Boardman, Siri H. Bohacek, Mckenzie G. Bohlig, Hannah R. Brown, Kayla M. Brown, Eli W. Brunner-Huber, Hailey M. Buelow, Nicholas B. Burbach, Riley W. Call, Lauren L. Capra, Adrianna M. Christ, Brody G. Clark, Catherine W. Clements, Christian J. Colburn, Linnea G. Coltvet, Matthew W. Crowell, Tyler C. Cullen, Jerrell T. Daniel, John M. Degonda, Thomas M. Destaubin, Emily A. Devins, Khoi N. Dien, Alexander J. Dimartini, Haley M. Djock, Justin D. Doerr, Grace B. Dorschner, Calvin J. Doyle, Erin M. Dreyer, Anna R. Duerr, Sarah R. Eastwood, Joshua M. Ebner, Emma K. Ecker, Alexis C. Ehde, Catherine Eliasen, Eliana J. Faeth, Sherif A. Falts, Cole Fernandez, Lauren J. Fischer, Megan A. Fischer, Shawn C. Flinn, Diana Flores, Alyssa M. Fontaine, Ciana E. Fragnito, Esther G. Frantzich, Hayden G. Funk, Madison A. Gackstetter, Nicholas J. Gag, Alexandra N. Gast, Christen V. Gauker, Isaac I. Goetzke, Evan M. Grau, Annabel T. Gregg, Amanda L. Gregory, Ellen E. Gross, Evangeline M. Haley, Anna K. Hause, Rachel A. Heller, Joseph L. Hesse-Withbroe, Kathryn L. Hohenstein, Lilia R. Honsvall, Rachel M. Houle, Morgan G. Huenink, Adam P. Humpal, Nathaniel P. Jacobs, Parker L. Jacobson, Abel N. Jemal, Sophia G. Jensen, Hannah M. Johansen, Brienna M. Johnson, Lars H. Johnson, Noah S. Johnson, Samuel I. Johnson, Thomas A. Johnson, Margaret M. Jones, Benjamin J. Kampfer, Charles W. Kampfer, Victoria L. Kelm, Katherine A. Kelzenberg, Danielle M. Keran, Sarah M. Kerber, Damien K. Kerr, Zeinab A. Khreiss, Evan J. Klein, Adam T. Knapp, Anna L. Koenning, Harrison J. Koivu, Maximilian W. Korth, Amelia J. Kraft, Rana J. Kraftson, Isaac H. Krahn, Jonathan G. Kranz, Gabrielle R. Kraus, Molly R. Kriewall, Amit M. Kumra, Isabella P. Lafavor, Chelsea Lai, Mira J. Lanasa, Maria S. Landherr, Owen J. Landrud, Steven T. Lang, Max P. Langmack, Hailey B. Laubscher, Fredric S. Leclair, Anna J. Lee, Ellen E. Lenertz, Isabelle M. Lombardi, Joshua P. Lorenson, Morgan E. Macdonald, John T. Maghrak, Clara J. Marker, Mariah C. Marsnik, Joshua R. Mays, Weston J. Mcginley, Thomas J. Mcguire, Allison C. Mckay, Hayley E. Menzel, Kendra R. Middleton, Taillon S. Miller, Jonathon W. Mino, Logan R. Mitchell, Francoise I. Montcho, Leonardo J. Montie, Sarah N. Morrissey, Erika E. Nahkala, Anna N. Neal, Noah J. Ness, Madison M. Neubauer, Robert J. Niemann, Samuel S. Nubern, Shane C. O’brien, Brenden M. O’bryan, Jordyn C. Obey, Atinuke Y. Oduloye, Elizabeth A. Ogren, Brian M. Olson, Sophie N. Oubaha, Ava L. Pagnucco, Matthew T. Payne, Maren C. Pedersen, Caitlin M. Pott, Lindsey A. Purrington, Margaret F. Raedeke, Charles J. Richman, Isabella R. Riehle, Cullen D. Ring, Jacob R. Ring, Lauren M. Rogers, Sophia C. Rondeau, Elana A. Ross, Elise M. Rossez, Ella S. Sabin, Peter J. Saunders, Emily K. Scherber, Katherine G. Schmiechen, Noah B. Schraut, Katherine M. Schuenke, Laura E. Schulz, Mason A. Schwerzler, Jenna J. Schwingler, William J. Seck, Bailee J. Shanahan, Keyan R. Shayegan, Ryan P. Shepard, Flora Sherr-Nelson, Cynthia D. Silva, Luke D. Simcik, Hannah R. Sinclair, Isabel O. Solheim, Sofie V. Solheim, John M. Stack, Jakob M. Steblay, Nora B. Steinmetz, Michelle A. Strodthoff, Claire E. Summary, Conner A. Sutton, Rachel A. Sweet, Kevin E. Thole, Amelia J. Torgerson, Mackenzie J. Tri, Nancy Valdovinos, Luke J. Vandenbergh, Bruce Vang, Calista Vang, Clay D. Vizenor, Luisa F. Voegeli, Sophia C. Vogel, James M. Wagner, Katherine R. Wallace, Breanna M. Watrud, Emma K. Weber, Andrew M. Weigel, Emily A. Weiss, Bryce N. Welsch, Rose M. Whitcomb, Benjamin T. Wicklund, Hunter R. Wiehe, Andrew J. Wilcek, Jackson T. Wilkey, Mckenna C. Wohlers, Carolyn G. Wrightsman, Jerred N. Wyzykowski, Gaonu A. Yang, Ryan Y. Yang, Ava T. Yokanovich, Jesse E. Zelaya, Louisa A. Zeuli, Grace A. Zimmer

12th grade

Jacob S. Ackerson, Joshua W. Albrecht, Patrick J. Allan, Caroline J. Allessi, Hanna M. Anderson, Hannah R. Anderson, Kendra M. Anderson, Kyra N. Anderson, Nicholas J. Anderson, Jacob M. Arnt, Ethan N. Auleciems, Scarlett V. Bahma, Emera I. Balok, Mitchell G. Banken, Mason H. Bartosh, Haden S. Bates, Callie A. Bischoff, Lucia G. Bischoff, Anna S. Blondin, Madeleine E. Blonski, Isabel A. Boedigheimer, Cailey R. Boisvert, Mckenzie C. Brady, Lucas L. Braun, Macelyn K. Breen, Maxim Z. Brown, Nicole C. Buchman, Christopher Burbach, Mary K. Burchill, Nicholas F. Carlson, Cali S. Carper, Maia R. Carter, Noah A. Cates, Karissa N. Cheshier, Connor D. Chesnut, Neala M. Chevalier, Kennedy M. Chlebeck, Dylan A. Clark, Mckenzie A. Claypool, Kallie E. Clements, Ava M. Coleman, Hailey D. Concepcion, Megan N. Conroy, Dylan T. Cook, Madison D. Crain, Rachael H. Curl, Padriac J. Dabruzzi, Philip E. Daniels, Alexander D. Daum, Camryn N. Davis, Jared S. Dean, Matthew J. Dietrich, Stephanie A. Doe, Grace L. Donner, Madelyn E. Drompp, Emily A. Dubois, Trevor J. Eder-Zdechlik, Jacob T. Edwards, Julia B. Eisenberg, Julia R. Ek, Aidan L. Ellison, Zachary S. Erickson, Lauren M. Feldkamp, Megan E. Felsch, Katie A. Fischer, Rebecca K. Franke, Andrew M. Frenchik, Madison T. Fry, Hanna K. Gaertner, William L. Gasperini, Angeline B. Gedatus, Natalie M. Gella, Emma L. Germundson, Margaret F. Germundson, Madeline N. Gilbert, Christopher B. Gilleo, Mikayla J. Gilles, Chase L. Glaser, Hailey M. Glasrud, Grace A. Gualtieri, Madeline C. Hafner, Carissa R. Hagen, Joseph P. Haggard, Rut K. Hagwall, Daniel J. Hammer, Andrew D. Hammerlund, Liam J. Hannigan, Cassandra M. Hansen, Lainey S. Hanson, Claire G. Harter, Peter D. Hodnefield, Gabriel R. Holzmer, Jaimee Hood, Sophie M. Howard, Jason Y. Huan, Jack E. Hughes, Molly S. Hurley, Brian M. Jaap, Fisher L. Jakupciak, Nicholas R. Jantschek, Collin S. Jinks, Edward H. John, Caysie M. Johnson, David D. Johnson, Evan G. Johnson, Matthew D. Johnson, Paige S. Johnson, Rachel M. Johnson, Kiley K. Jones, Sara E. Jorgensen, Molly J. Junker, Megan M. Karnuth, Michael T. Kaufman, Meara K. Kelly, Kathryn A. King, Nicole R. Klebanov, Claire J. Knowlan, Kai R. Knudson, Julia R. Kobilka, Zachary S. Kollodge, Olivia C. Konigson, Shad Kraftson, Arleigh G. Kraker, Scotland R. Kraker, Timothy S. Kromer, Olivia K. Krusinski, Anthony W. Ladoucer, Jacob P. Lagus, Brianna J. Landrud, Summer J. Langness, Samuel E. Larson, Wyatt J. Larson, Graham R. Laubscher, Beatrice A. Lawrence, Jack D. Leach, Cole P. Lebourgeois, Lauren N. Lebourgeois, Noah A. Linder, Sharon M. Link, Jordan M. Livingood, Eric J. Longnecker, Duncan W. Macleslie, Berit K. Madsen, Samantha J. Magler, Luke A. Manning, Jack J. Mapstone, Marie J. Marano, Lily A. Marchan, Leigh S. Marker, Derek M. Marsolek, Kalli J. Matson, Brianna E. Mcbride, Sarah M. Mccarthy, Mitchell R. Mcghee, Tiana I. Meador, Madeline S. Meissner, Elizabeth H. Messelt, Caleb J. Meyer, Daniel R. Meyer, Mitchell L. Meyer, Cole A. Miggler, Kaleb W. Miller, Erik P. Moline, Jane E. Moore, Rachel A. Murphy, Nathaniel R. Musser, Benjamin F. Neeson, Ellie M. Nevins, Kristin C. Nielsen, Nolan M. Noer, Nathan S. Novotny, Benjamin P. O’malley, Sydney G. O’neal, Maggie G. O’Reilly, Alexander J. Oberg, Lucas J. Olson, Laura M. Ortmann, Evelyn V. Paisley, Claire E. Patterson, Alexander M. Pavlicin, Samuel C. Payne, Emma R. Pelletier, Benjamin T. Peterson, Maxwell R. Piela, Benjamin S. Potter, Dylan V. Redman, Joslyn C. Reiche, Marley R. Rich, Calvin J. Robinson, Isaac D. Robinson, Mallory R. Roeske, Casey J. Rorabeck, Abigail G. Russell, Jonathan O. Rustad, Linnea R. Rustad, Ayana Sawano, Anna C. Scheel, Annie O. Seiler, Bennett R. Sell, Anna K. Seltz, Megan R. Shanley, Adam T. Shore, Governess L. Simpson, Jennah E. Slayton, Bridget K. Smith, Noah J. Sova, Caleb G. Squires, Natalie A. Stachowski, Jacob C. Stauffer, Aidan J. Steeves, Sarah E. Stephens, Rose E. Stoebner, Devyn J. Sullivan, Lauren J. Suszko, Owen D. Sutherland, Haley M. Tholen, Mamie H. Thrall, Nina M. Thueson, Savannah R. Townsend, Brian J. Tregilgas, Mckenna J. Tynen, Linzie D. Vanderheyden, Fernando R. Vilar, Bailey A. Vold, Alexander P. Vollmer, Kleio K. Vrohidis, Cole D. Wahlstrom, Jordan L. Wallace, Kate-Lyn Wallace, Joseph M. Weber, Olivia F. Weirtz, Elliott M. Weisberg, Olivia L. Weston, Beth M. Wilcek, Trent R. Womeldorff, Natalie R. Zinn